Deze orka kan Engels praten

Verzorgers in een Frans dierenpark zijn erin geslaagd om een orka te leren praten. Wikie kan woorden als “hello” en “bye bye” nazeggen. Het gaat niet om een stunt van het park, maar om een experiment.

Wetenschappers willen namelijk meer te weten komen over de manier waarop orka’s communiceren. Dat kan helpen om de dieren in het wild te beschermen. Het is bijzonder zeldzaam dat zoogdieren nieuwe klanken kunnen aanleren.

Orka’s kunnen het dus wel, dankzij de zogenaamde ‘doe-wat-ik-doe-methode’. Verzorgers doen dan voor wat de dieren moeten doen, of zeggen, en belonen hen met vis en positieve gebaren.