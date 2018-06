Deze miljonair (25) start elke dag met kaviaar

25 jaar oud is Emir Bahadir en hij zwemt nu al in het geld. Als erfgenaam van een rijke Turkse familie heeft hij zich intussen op de vastgoedmarkt in de Verenigde Staten gegooid. En de zaken gaan goed. Bahadir woont meestal in New York en behoort er intussen tot de jetset.

In Telefacts Zomer toont de jongeman dat hij de vaste gewoonte heeft om elke dag te beginnen met wat rood fruit, enkele eitjes én… een volwassen schep peperdure kaviaar. Een standaardontbijt, zeg maar, op maat van de allerrijksten.

Het leven van de jonge miljonairs zie je donderdagavond om 21.40 uur in Telefacts Zomer bij VTM.