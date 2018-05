Deze mannen liepen elke dag een marathon

Twee Antwerpse sportievelingen hebben een bijzondere prestatie neergezet. Twee jaar lang liepen ze iedere dag een marathon, van Alaska tot Argentinië. Vandaag liepen ze hun laatste kilometers van de luchthaven in Zaventem tot de Grote Markt in Antwerpen.

Sebastiaan Vandermolen en Weking van Reeth liepen als eersten ter wereld de Pan American Highway uit. Die tocht van maar liefst 25.000 kilometer gaat van Alaska in het noorden tot Argentinië in het zuiden, en doorkruist in totaal zestien landen.

Elke dag marathon

De afstand komt neer op 590 marathons. De twee mannen klaarden de klus in twee jaar tijd en liepen zo dus iedere dag één marathon. Ze liepen door de wilde natuur, door de loodzware hitte en door de afmattende sneeuw.

“Het was een beetje onze dagdagelijkse job geworden”, omschrijft Sebastiaan Vandermolen de tocht. “De eerste weken en maanden waren zwaar, maar vanaf dan zit je in een routine en ben je vertrokken. Je lichaam is eraan gewend. Je blijft dan gewoon doordoen.”

Bolletje en frietje

Vandaag kwamen de twee Antwerpenaren opnieuw aan op Belgische bodem, maar ook dan zat hun loopavontuur er nog niet helemaal op. Ze deden nog één marathon: van de luchthaven in Zaventem tot de Grote Markt in Antwerpen. En eens daar aangekomen, konden ze maar aan twee dingen denken: een bolletje drinken en een frietje eten.