Deze man zwemt Stille Oceaan over

De Fransman Ben Lecomte (51) is vandaag vertrokken om de Stille Oceaan over te zwemmen. Als alles goed gaat, wordt hij de eerste man ooit die daarin slaagt. Met Lecomte reist een heel team wetenschappers mee, die de afvalberg in de oceaan zullen onderzoeken.

Na zes jaar fysieke en mentale voorbereiding, is de man vertrokken voor een tocht van 9.000 kilometer. Hij zwemt van Choshi, in het oosten van Japan, tot San Francisco, aan de westkust van de Verenigde Staten.

8.000 calorieën

Zes maanden lang zal hij acht uur per dag zwemmen. Daarna eet en slaapt hij op een boot om de volgende dag opnieuw het water in te duiken.

Dat eten is erg belangrijk, want om zijn energieniveau op peil te houden, moet Lecomte 8.000 kilocalorieën innemen per dag. Op het menu staat vetrijk voedsel: gevriesdroogde maaltijden, pasta, soep en rijst.

Haaien

De hele reis lang wordt Lecomte gevolgd door diverse wetenschappers. En dat is nodig, want hij wordt dagelijks bloodgesteld aan stormen, haaien, kwallen en extreem lage temperaturen.

Het team zal naast de gevolgen van de klimaatopwarming en de kernramp in Fukushima ook de plastic afvalberg in de oceanen onderzoeken.