Deze man vult putten in de weg met bloemen

Brusselaar Anton Schuurmans is de vele putten in de weg zó beu dat hij besloot er zelf iets aan te doen. Zodra hij een put in de weg opmerkt, plant hij er een bloem in. De voorbije maanden vulden hij al zo’n 150 putten met irissen, krokussen en anemonen.

“Sinds zes weken rijd ik rond met een elektrische fiets. Ik hield me meer bezig met putten omzeilen dan op het wegverkeer te letten. Niemand doet iets aan het probleem, dus besloot ik zelf wat te ondernemen.”

Schuurmans investeerde al 300 euro in zijn actie, met gemengd succes. “Veel bloemen in de straat worden door Brussel Net weggeveegd, maar de meeste in het voetpad overleven. Sommige gaten werden zelfs hersteld, maar of dat een reactie op mijn bloemen is, weet ik niet.”