Volgende week is het weer Halloween maar vandaag konden heel wat kinderen al eens repeteren. In vele scholen gingen de kinderen in hun griezeloutfit naar de klas. Er mocht op deze laatste dag voor de herfstvakantie al even gehuiverd worden.

De leerlingen van het eerste en tweede leerjaar van de basisschool Rippetip in Bilzen kwamen voor de gelegenheid verkleed naar school als heks, bloeddorstige vampier of als spook. Halloween is in de Vlaamse scholen stilaan een vaste traditie geworden.