Deze kerk is nu een skatetempel

Skateboarden: voor sommigen is het een religie. En waar belijd je je geloof? Juist ja, in de kerk! De Paterskerk in Halle, om precies te zijn. Die wordt dezer dagen ingenomen door ramps en rails, en het geluid van rollende wieltjes.

De klok moest het middaguur woensdag nog luiden, toen de Paterskerk in de Volpestraat al meerdere skaters mocht verwelkomen. De kerk — eigendom van het stadsbestuur — staat al enkele jaren leeg. Maar terwijl er nagedacht wordt over een nieuwe invulling, mogen er al eens evenementen georganiseerd worden. Zo werd het gebouw omgetoverd tot gelegenheidsrestaurant tijdens Toernee Mondiallee, kon er een galabal plaatsvinden en werd er vorig jaar ook een rommelmarkt georganiseerd.

Net een jaar geleden maakten Bart ‘Smates’ Smeets en Steve Locatelli er ook een indrukwekkend street art-kunstwerk op de muren, en zo was het brugje naar de skatescène snel gemaakt. In samenwerking met Stoked Board Academy werd dat project dan verder uitgebouwd.

Invulling

“We hebben goed nagedacht over de invulling”, zegt hoofdmonitor Eres Otte van Stoked Board Academy. “We dachten na over welke toestellen hier het beste zouden staan. Om plaats uit te sparen hebben we de half pipe in een hoek van de kerk geïnstalleerd. Enkele andere modules hebben we uiteindelijk niet opgesteld omdat er dan te veel zou staan. Maar er zijn nog altijd voldoende toestellen die skaters zeker leuk zullen vinden.”

En dan is er nog het unieke decor, dat duidelijk tot de verbeelding spreekt. “De eerste skater die hier voor de deur stond, kwam uit Gent”, vertelt Eres. “Ik verwacht trouwens volk uit zowat alle hoeken. Nergens anders in ons land kan je in een kerk skaten. Bovendien is het gebouw eens zoveel mooier met die street art op de muur. Als skater wil je je in zo’n omgeving uitleven.”

Houten planken

Oorspronkelijk was het ook de bedoeling om houten planken op de vloer te leggen, maar dat zou te gevaarlijk geweest zijn voor de skaters. “Die planken moesten de vloer beschermen, maar ik denk niet dat we hier meer schade kunnen aanrichten”, toont Eres. “De vloer is al wat gehavend. We hebben wel antislipstroken geplakt aan de onderkant van de ijzeren modules, en we hebben ook rekening gehouden met de regels die ons opgelegd werden bij het opstellen van het park. Het is niet de bedoeling dat we hier alles afbreken. We willen ons vooral twee weken amuseren.”

Skaters kunnen donderdag en vrijdag nog in de kerk terecht, maar ook op 2, 3 en 4 januari — telkens van 10 uur tot 17 uur. Volgende week worden er tussen 14 uur en 17 uur ook nog skatelessen gegeven.