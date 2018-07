Deze honden worden opgeleid tot 'ballenrapers'

De Britse ex-tennisser Tim Henman is bezig met een wel heel opmerkelijk project. Hij wil honden opleiden tot ballenjongens en -meisjes. “Want vier poten, dat is beter dan twee benen”, klinkt het. De dieren zouden worden ingezet tijdens een demonstratiewedstrijd in Londen, eind december. Maar er is duidelijk nog wat werk aan de winkel.

Het is trouwens niet voor het eerst dat honden worden ingezet tijdens een tennistoernooi. Zo werden ze eerder al ingezet tijdens een professioneel toernooi in Brazilië.