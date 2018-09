Deze frietzak is gemaakt van aardappelschillen

Italiaanse designers hebben een frietzak ontwikkeld van gerecycleerde aardappelschillen. De ‘Peel Saver’ is een duurzamer alternatief voor de papieren puntzakken: enerzijds worden de schillen nog gebruikt in plaats van weggegooid, anderzijds is er geen papier of plastic meer nodig.

Simone Caronni, Paolo Stefano Gentile en Pietro Gaeli verspreidden online alvast enkele foto’s van hun frietzak. De aardappelschillen worden eerst geweekt in water en daarna gedroogd. Vervolgens maken ze er een puntzak van die ze met natuurlijke materialen aan elkaar vastlijmen. Daardoor is de frietzak 100 procent biologisch afbreekbaar.

De ‘Peel Saver’ is momenteel niet meer dan een slim idee en nog niet klaar voor commercialisering. Daarvoor zoeken de designers naar investeerders en mogelijke klanten om hun product om de markt te kunnen brengen.