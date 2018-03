Deze Chinese 'oogrol' gaat viraal

Een Chinese journaliste die met haar ogen rolt, gaat viraal op sociale media. Ze was het duidelijk niet eens met haar collega die een vraag stelde in het Chinese parlement.

Journaliste Liang Xiangyi ergerde zich blijkbaar aan de lang opgebouwde vraag van haar collega Zhang Huijun. Ze begon met een bedenkelijke blik, maar al snel keek ze Zhang Huijun minachtend aan om nadien wel erg opvallend met haar ogen te rollen.

Het incident werd live uitgezonden op de Chinese televisie en trok meteen de aandacht van heel wat Chinezen. Onmiddellijk werden sociale media overspoeld met video’s van de ‘oogrol’ en met parodieën op de blik.

Intussen gaat het gerucht dat Liang Xiangyi ontslagen werd, maar dat is nog niet bevestigd.

The reporter in the blue seemingly not too impressed with this question at the #NPC #China #TwoSessions pic.twitter.com/lq7AzX9oTp

Amazing to see how these two ladies just exploded over Chinese social media in the span of a few hours. Fan art in the making #RedBlueCamps pic.twitter.com/s6frv2gEgW