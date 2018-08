Deze bruid stapt naar altaar in overstroomde kerk

De Filipijnen zijn in de ban van zware overstromingen. Maar een koppel dat op trouwen stond in de stad Bulacan, liet zich alleszins tegenhouden door de regen. Op beelden is te zien hoe de bruid naar het altaar stapt in een overstroomde kerk.

Meer dan miljoen mensen zijn getroffen door de overstromingen, met water dat tot 180 centimeter hoog stond in sommige gebieden in Manilla, aldus het agentschap. Meer dan 33.000 bewoners van de hoofdstad moesten uit hun woningen vluchten. In 10 noordelijke provincies zijn zowat 26.000 mensen ontheemd.