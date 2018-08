Deze brug draagt toeristen letterlijk op handen

Toeristen kunnen een nieuwe adembenemende attractie aan hun bucketlist toevoegen. In Vietnam is recent een brug ingehuldigd die uniek is in haar soort. Ze wordt gedragen door twee gigantische stenen handen. Kom dat zien!

De surreële ‘Gouden Brug’ bevindt zich in de heuvels van Ba Na - nabij de kuststad Da Nang - op een hoogte van 1.400 meter boven de zeespiegel. Vooral de enorme handen die de 150 meter lange voetgangersbrug lijken te dragen, maken indruk.

Vanop het spectaculaire bouwwerk kunnen bezoekers genieten van prachtige vergezichten. Een onvergetelijke ervaring.