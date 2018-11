Deze Amerikanen schuiven al aan voor Black Friday

Hoewel Black Friday pas over twee dagen is, kamperen de Amerikaanse Sherrel Pratt en Sydney Armstrong al sinds maandag voor een winkel in Houston in Texas. Ze hopen zo als eerste binnen te lopen en de beste deals te scoren. Het lange wachten vindt Pratt niet erg. “Jaarlijks verdien ik zo’n 1.000 dollar aan Black Friday”, klinkt het. De spullen verkoopt ze namelijk door.

Op Black Friday, de dag na Thanksgiving, worden er traditioneel hoge kortingen gegeven. Om middernacht openen de winkels, waardoor veel Amerikanen ’s avonds al aanschuiven in lange rijen. Ook bij ons geven heel wat winkels en webshops kortingen.