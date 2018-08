Deze 95-jarige schaatst nog 2 keer per week

Kunstschaatsen is duidelijk voor alle leeftijden. Robert Sweet, een Amerikaanse rechter, is 95 jaar, maar schaatst nog altijd twee keer per week. Voor hij naar zijn kantoor vertrekt, bindt hij nog even zijn schaatsen aan.

Sweet heeft intussen ook een parallel opgemerkt met het gewone leven. “Kunstschaatsen is een soort metafoor voor het leven. In die zin dat je moet leren”, zegt hij. “Je moet de hele tijd nieuwe dingen blijven leren om vooruit te gaan.”

De rechter kreeg twintig jaar geleden een paar schaatsen cadeau van zijn vrouw, die aan competitie deed in het schaatsen. Sweet begon met de sport om beter te begrijpen wat zijn vrouw deed. “Het is zo uitdagend, maar eens je het onder de knie hebt, is het een heerlijk gevoel van balans, snelheid en vrijheid”, vertelt hij.