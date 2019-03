Het decor van VTM Nieuws is genomineerd voor zeg maar de Oscar voor televisievormgeving: de Promax BDA-Award.

U kent het natuurlijk via al die verschillende camera's die hier staan en rondrijden. Volgens de internationale jury is het decor jong, fris en innovatief.

Wie zijn wij om hen tegen te spreken. Maar het belangrijkste is natuurlijk dat u het mooi en vertrouwd vindt, voor ons bent u de ultieme jury. Eind deze maart weten we dus of de internationale jury ons wil bekronen.