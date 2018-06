Wie dacht dat chicken wings een simpele snack is, heeft het mis. In ‘The Ainsworth’, een restaurant in New York, wikkelen ze de kippenvleugels in goud. Zo worden ze een decadent feestmaal.

Voor tien kippenvleugels ben je 45 euro kwijt. Een exclusief pakket kost 1.000 euro. Daarvoor krijg je vijftig kippenvleugels en een fles Armand de Brignac, het champagnemerk van de Amerikaanse rapper Jay-Z.