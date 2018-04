Dak van truck vliegt op rijdende wagen

Dit wil je echt niet meemaken: een Chinese bestuurder beleefde de schrik van zijn leven wanneer hij een enorme ijzeren plaat op zich zag afkomen. Het bleek om het dak van een vrachtwagen te gaan, dat loskwam tijdens het rijden. Als bij wonder raakte niemand gewond.

“Opeens zag ik een ijzeren plaat in mijn richting vliegen”, vertelt Ouyang, die achter het stuur zat. “Ik had maar drie seconden en dat was amper genoeg tijd om te reageren. Dus ik draaide mijn stuur instinctief naar rechts en kon zo de dood ontwijken.”

De schade aan zijn wagen was enorm. De linkervoorruit is volledig verbrijzeld en ook de carrosserie is zwaar beschadigd. De voorruit is wel nog volledig intact, wat waarschijnlijk het leven van de man heeft gered. Hij kwam er met de schrik vanaf.

Truck

Na onderzoek bleek dat de ijzeren plaat afkomstig was van een truck, die aan de andere kant van de snelweg reed. De politie kon de chauffeur identificeren, hij gaf zelf toe dat hij zich schuldig maakte aan gevaarlijk rijgedrag. Omdat zijn voertuig technisch niet in orde is, hangt hem een boete boven het hoofd van 200 Chinese yuan, omgerekend zo’n 26 euro.