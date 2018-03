In China is het dak van een luchthaven ingestort door de felle wind in het gebied. En dat levert spectaculaire beelden op. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Op de beelden is te zien hoe het dak van de terminal van Nanchang Changbei International Airport naar beneden komt. Als bij wonder raakte er niemand gewond, want dat is net de plaats waar veel reizigers afgezet of opgehaald worden.

De oorzaak van het ongeval is de felle wind die het gebied al een tijdje teistert.