Het bekende standbeeld van Christus in Rio de Janeiro kreeg gisteren een kloppend hart. De lichtprojectie moest aandacht vragen voor hart- en vaatziekten bij oudere mensen met diabetes.

Volgens de organisatoren doden hart- en vaatziekten meer 65-plussers dan HIV in Brazilië. Christus de Verlosser is een iconisch standbeeld dat op een bergtop over de hele stad uitkijkt. De actie bereikte dan ook een groot publiek.