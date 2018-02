Het nieuwe jaar in China is ingezet met een gigantisch spektakel op de staatstelevisie (CCTV). Artiesten van over de hele wereld traden er op om het Jaar van de Hond feestelijk in te zetten.

Sinds 1983 wordt de show jaarlijks uitgezonden aan het begin van het nieuwe jaar. Het is en blijft de meest bekeken show in de Chinese geschiedenis.