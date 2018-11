In de Chinese stad Shanghai opent volgende week een nieuw luxe hotel. Het hotel werd uit een steengroeve gehouwen en ligt 88 meter onder het zeeniveau. Daardoor zijn heel wat mensen bang voor mogelijke overstromingen of problemen met de stabiliteit, maar de eigenaar zelf is er gerust op.

Het hotel telt zeventien verdiepingen, waarvan er vijftien ondergronds zijn. En er zijn 336 kamers. Het hotel gaat op 20 november open voor het publiek.