Van de nieuwe Bugatti, vervaardigd uit carbon en andere exclusieve materialen, zal maar één exemplaar gemaakt worden. Dat zal bovendien bijna 17 miljoen euro kosten. Hoewel de wagen pas in 2021 klaar is, is hij nu al verkocht. Dat schrijft de Amerikaanse technologiewebsite The Verge. Daarmee is de Bugatti de duurste wagen ooit.