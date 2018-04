Brusselse valken weer live te volgen

Vanaf vandaag kan je de slechtvalken weer volgen die aan het broeden zijn in torens in Brussel. In totaal zijn er twaalf nesten en in drie daarvan staan webcams die voortdurend live streamen. Dit jaar kunnen vogelliefhebbers de geboorte van wel heel dichtbij volgen, want er is ook een camera in het midden van het nest geplaatst.

Binnen enkele dagen zullen de jongen van de slechtvalken in de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal geboren worden. Aan de voet van de kathedraal kan je dat live volgen op televisieschermen, maar je hoeft er niet voor naar Brussel te komen.

Ook thuis kan je het heugelijke moment live meemaken vanop je computer. Dit jaar is er zelfs een camera in het nest gezet. Ook op het gemeentehuis van Sint-Pieters-Woluwe en op de Sint-Jobkerk in Ukkel staan camera’s om de geboorte van jonge slechtvalkjes te kunnen volgen.

Pesticiden

Slechtvalken waren tot voor kort helemaal verdwenen uit België en zelfs uit grote delen van Europa. Dat kwam vooral door de stroperij, de jacht en door pesticiden. Gelukkig schoten heel wat mensen in actie en kwamen er maatregelen.

In 2004 installeerde zich opnieuw een koppel slechtvalken op de top van de Sint-Michiels- en Sint-Goedele-kathedraal. Sindsdien installeerden twaalf koppels zich en zijn er maar liefst 45 valkjes uitgevlogen vanop de kathedraal.