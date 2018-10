In China is een bruine beer per ongeluk in een waterkrachtcentrale gevallen. Het dier kon zich ternauwernood vastklampen tot hij gered werd, en dat leverde straffe beelden op.

Er moest een grijpkraan ter plaatse komen om het dier te redden. Het was al donker toen het dier veilig en wel uit zijn hachelijke situatie kon gered worden.