Britten steken Boris Johnson in brand… tijdens vreugdevuur

Een gigantische houten versie van Boris Johnson, de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken, is in Kent opgebrand tijdens het jaarlijkse vreugdevuur. De inwoners van Kent kiezen elk jaar voor een berucht figuur.

Johnson werd in zijn boxershort en met een taart van de Europese Unie afgebeeld. Zijn pantoffels waren de intussen bekende rode bussen die Johnson gebruikte tijdens zijn campagne voor het brexitreferendum.

Voor de inwoners van het Britse Kent is het vreugdevuur een jaarlijkse traditie. Naar goede gewoonte wordt er dan een houten versie van een berucht figuur opgebrand. Dit jaar was ex-minister Boris Johnson aan de beurt. Vorig jaar werd Harvey Weinstein, de bekende Hollywoodacteur die beschuldigd wordt van seksueel grensoverschrijdend gedrag, afgebeeld en in brand gestoken. Het jaar voordien was de Amerikaanse president Donald Trump slachtoffer van dienst.

Tijdens het vreugdevuur herdenken mensen over heel Groot-Brittannië de mislukte poging van Guy Fawkes om het parlement op te blazen in 1605.