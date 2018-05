Brilbeertje zet eerste stapjes buiten in de Zoo

In de Zoo van Antwerpen heeft een brilbeertje zich voor de eerste keer aan het publiek getoond. Het dier werd al geboren in februari maar is nu pas groot genoeg om zijn eerste stapjes buiten te zetten. En het beertje had het duidelijk naar zijn zin.

Het beertje bleef veilig dicht bij mama en ondernam samen met haar al een hele snuffeltocht over boomstammen en tussen de struiken. Net als in de natuur. Het babybeertje blijkt bijzonder ondernemend en een acrobaat in wording.

“We zullen kunnen genieten van veel levendigheid en zotte kuren van dit kleine deugnietje”, zo verwoordt verzorger Michael het. De komende dagen staat een verdere verkenning van het buitenverblijf op de planning.

Eerste brilbeer

Vijf jaar geleden zag Oberon, de eerste brilbeerbaby van België, het levenslicht in Zoo Antwerpen.