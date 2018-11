Zo'n 90 brandweermannen hebben vanochtend met hun volledige uitrusting aan de trappen van het atomium beklommen. 528 tredes moesten ze bedwingen om 102 meter hoger in de bovenste bol uit te komen. Een goede training voor interventies in appartementsgebouwen. De snelste brandweerman deed er heel precies 4 minuten en 39 seconden over. Maar allemaal waren ze achteraf helemaal uitgeput.