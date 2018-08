Bizarre redding: vrouwen vast op 'opblaaseenhoorn'

In de VS doen beelden van een bizarre reddingsoperatie de ronde. Drie vrouwen kwamen dit weekend vast te zitten met hun opblaasbare eenhoorn op een meer in Minnesota. De politie moest de vrouwen ‘redden’ uit hun benarde situatie.

De politie van Chisago County deelde de beelden van de reddingsoperatie op Twitter. Volgens de politie kwamen de eenhoorn vast te zitten in een ondiep deel van het meer. Eén van de agenten gooide een touw naar de vrouwen om hen veilig aan de kant te krijgen.

"Met veel gelach en bizarre reddingskunsten hebben we ze terug aan de kant gekregen", schrijft de politie over het lachwekkende incident.

Driving by a local lake we observed a bunch of women in a stuck in the weeds...Yes a rainbow unicorn... With a handful of laughs and some mad rescue roping skills they were pulled back to the dock! #wherestheglitter pic.twitter.com/qCyhfJqAa9