Wie schrik heeft van slangen, kijkt best niet naar deze beelden… In het Amerikaanse Woodbridge (Virginia) is een koperkopslang gevonden met niet één maar twéé koppen!

Een levende slang met twee koppen is heel zeldzaam, want de dieren overleven niet lang in de natuur. Het exemplaar dat werd gevonden is dan ook nog zeer jong. Momenteel wordt de slang verzorgd door een onbekende slangenhouder.