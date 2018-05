Binnenkort fitnessen in virtual reality?

Veertig Europese bedrijven hebben vandaag in Brussel hun nieuwste uitvindingen voorgesteld aan het grote publiek. Als het van hen afhangt, wordt ons leven de komende jaren een stuk eenvoudiger. Zo zal je de deur bijvoorbeeld niet meer uitmoeten om te sporten door de 'virtual reality-fitness'.

Veertig straffe uitvinders uit heel Europa stelden vandaag in het Jubelpark in Brussel hun nieuwste creatie voor. Je kon er kennismaken met een voetballende robot, of de Icaros: een volwaardige 'virtual reality-fitness'.

Voor slechts 2.500 euro staat het al in je woonkamer. “Het is de grens tussen entertainment en sport, een echte workout”, zegt uitvinder Marius Trudewin. “Vanuit een zogenaamde 'plankpositie' kan je vliegen door de virtuele wereld. In dit stuk zie je een vallei met verschillende cirkels. Het doel is om zoveel mogelijk punten te pakken.”

Mensen die het uittesten, zijn alvast positief: “Het was geweldig, vrij intens. Ik voelde echt mijn buikspieren werken”, zegt Laura Cera die de toepassing uittestte.