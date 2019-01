De voorzitster van de Tweede Kamer in Nederland is het constante getokkel op smartphones door haar parlementsleden zo beu, dat ze de gsm van één van hen heeft afgepakt. Martijn Van Rooijen, de man in kwestie, leverde zijn toestel braafjes in.

De voorzitster stak de smartphone voor de zekerheid in haar broekzak. Haar waarschuwing was wel tevergeefs: de volgende dag moest ze de minister van Justitie en Veiligheid ook op het matje roepen voor storend smartphonegebruik.