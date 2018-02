Betoverend lichtspel met drones in China

In de Chinese stad Xi’an gingen gisteren maar liefst 300 drones de lucht in om het Chinese nieuwjaar te vieren. Niet alleen het aantal was spectaculair: de drones waren ook verlicht, wat een prachtig effect gaf in de lucht.

De drones werden allemaal samen de lucht in gestuurd. Hoog boven de grond vormden ze verschillende Chinese tekens en dat ook in verschillende kleuren.

Volgens de Chinese dierenriem wordt 2018 het jaar van de hond. Iedereen die tijdens het nieuwe jaar geboren wordt, zou communicatief, ernstig en verantwoordelijk zijn. De wereld zal het slechter vergaan: waarzeggers voorspellen verrassend genoeg conservatisme, dalende markten, natuurrampen en internationale conflicten.