Bestelwagen over huis getild als huwelijksgrap

Olivier Willaert en zijn kersverse vrouw Jolien zullen ongetwijfeld vreemd hebben opgekeken toen ze weer thuiskwamen. De kameraden van het koppel hebben namelijk een bijzonder unieke grap uitgehaald met het echtpaar.

Wanneer het echtpaar opnieuw thuiskomt, zal het de bestelwagen van 3,5 ton van Olivier, een zelfstandig metselaar, niet op zijn normale plaats, voor het huis terugvinden, maar wel in de tuin. De vrienden hebben de bestelwagen over de woning getild en hebben daarvoor de grote middelen ingezet. Met een kraan van liefst tachtig ton gingen ze aan het werk om de bestelwagen over het huis van de buren te tillen, tot in de tuin van Olivier en zijn vrouw. Goed om een hoogte van twaalf meter te overbruggen.

Het huzarenstukje was aangekondigd bij de buurtbewoners, die enthousiast reageerden en de stunt maar al te graag van dichtbij volgden. Tijdens het avondfeest kregen Olivier en Jolien een filmpje te zien waarin de stunt netjes in beeld is gebracht. Het ziet er naar uit dat de kraanman begin volgende week nog eens naar Rollegem-Kapelle zal moeten rijden, om de bestelwagen weer uit de tuin te hijsen.