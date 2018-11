Belgische kunstenaar plaatst kunstwerk op piramide

Een Belgische kunstenaar heeft een kunstwerk gemaakt en is daar bijna voor in een Eygptische gevangenis terechtgekomen. Boccanegra, artiestennaam voor Floris Caes, heeft bovenop de piramide van Chefren een plaatje gelegd met een drone en dat is verboden. De tekst op het plaatje is gericht aan buitenaardse beschavingen voor als die op een dag op aarde zouden landen. Boccanegra legt erin uit dat de mensheid uitgestorven is door zijn eigen toedoen.

Beelden: Johan Vanschel – The Epitaph: Justine Capelle