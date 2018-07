Belgische fans willen met koning naar Rusland

Enkele Belgische supporters hebben aan het paleis gevraagd of ze met koning Filip kunnen meevliegen naar het WK in Rusland. De supporters zijn wanhopig omdat er nog tickets voor de halve finale tussen Frankrijk en België beschikbaar zijn, maar in Sint-Petersburg geraken, wordt lastig. De tickets voor alle fanvluchten zijn uitverkocht.

Goed en slecht nieuws dus voor de supporters van de Rode Duivels. Wie de halve finale in Sint-Petersburg wil bijwonen, kan nog wel een ticket voor de wedstrijd kopen, maar tickets voor de fanvluchten zijn al allemaal uitverkocht.

Alternatieven via het buitenland zijn al snel te duur. “We hebben al gekeken om naar Helsinki te rijden en van daaruit de boot te nemen naar Sint-Petersburg, maar dan ben je echt heel lang onderweg”, zegt supporter Bram van den Broek. Ook een vlucht via het buitenland, bijvoorbeeld via Frankfurt, kost al snel duizend euro.

Mee met koning

Omdat de alternatieven onhaalbaar lijken voor de mannen, stuurde ze gisteren via Facebook een bericht naar het paleis. Inhoud van het bericht? Een smeekbede om mee aan boord te mogen op de vlucht van de koning, want ook hij gaat voor onze Rode Duivels supporteren.

Het paleis heeft nog niet geantwoord via Facebook, maar zou de vraag wel bekijken. In afwachting pakken de twee supporters toch al hun koffer, met vooral sjaals en vlaggen.