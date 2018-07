Belgen verliezen finale WK zwerkbal

Hoewel de hele wereld in de ban is van het WK voetbal, werd er in het Italiaanse Florence een ander wereldkampioenschap gehouden. Het WK zwerkbal, bekend uit de films en boeken van Harry Potter, werd er gespeeld door 29 internationale teams. Het Belgische team deed het niet slecht, maar verloor de finale van de Verenigde Staten.

Zwerkbal wordt gespeeld tussen twee teams van zeven spelers. Een wedstrijd duurt twintig minuten tot een uur en eindigt wanneer de ‘zoeker’ de ‘snitch’ te pakken kan krijgen. De ‘snitch’ wordt gedragen door een onafhankelijke speler die een tennisbal in een sok heeft. Er kan ook gescoord worden.

Ons land stond voor het eerst in de finale tegen de Verenigde Staten. Zij speelden al voor de vierde keer voor de overwinning. In de wedstrijd tegen België werd het 120 tegen 70, met een overwinning voor het Amerikaanse team.