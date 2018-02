Belg tweede op EK voor sledehonden

Afgelopen weekend is het Europees kampioenschap voor sledehonden gehouden in de Italiaanse Alpen. De Belg Stefan Goris haalde zilver in de open categorie waarin de deelnemers niet alleen husky's mogen inspannen, maar alle rassen.

Met een rotsnelheid schieten de zes honden van Stefan Goris weg. Ze halen topsnelheden tot 42 kilometer per uur. In barre omstandigheden dit weekend. Tot min zeventien werd het in Trentino in Italië. Maar wat een succes! De tweede plaats in de open categorie.

Extra moeilijk

Stefan moest als eerste starten en dat maakte het extra moeilijk. “Ik zag niks, voor mij was het alsof het een kaastaart was waar nog niet van gegeten was”, zegt hij. “Het was gewoon blanco. De honden wisten wel waar ze moesten lopen, gelukkig, maar ik niet. De sneeuw moest platgemaakt worden door mijn runners, ik moest het spoor maken.”

De wedstrijd loopt over drie dagen, elke dag een etappe, in totaal 38,4 kilometer. Stefan deed er één uur, 18 minuten en 22 seconden over. Amper 1,7 seconde te traag voor die eerste plaats.

Hoop voor de toekomst

“Het ander team, dat eerste werd, zit hier al drie weken. Wij hebben jaarlingen, kennen de trail niet. We hadden een paar nadelen op hem en als we dan nog zo dicht bij hem zijn, zegt mij dat veel naar volgend jaar en de jaren die volgen toe.”

Met het EK zit het seizoen er nu op voor Stefan en zijn honden. Volgend jaar gaat hij voluit voor de wereldtitel.

Beelden van Ief Clauwaert, Matthias Himschoot en Kevin Domercq.