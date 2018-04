Door het koude weer staan de planten dit jaar iets later in bloei. Toch is het nog de moeite om te gaan kijken. In Sint-Truiden bijvoorbeeld kan je een ballonvaart maken boven de boomgaarden, en dat levert prachtige beelden.

Het is het eerste jaar dat je de ballonvaart kan maken, al is het niet de beste periode. Door het koude weer is de natuur een beetje laat, al kan je nog steeds prachtige taferelen zien.

Een ballonvlucht kost je 85 euro.