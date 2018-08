Het Stanley Hotel in Colorado kreeg deze week een speciale gast over de vloer. Een zwarte beer liep zomaar de lobby binnen, de receptionist kon het hele gebeuren vastleggen op camera.

Op de beelden is te zien de grote beer op een tafel gaat staan en langs de receptie loopt.

De manager zegt dat de beer niet lang in het hotel is geweest en dat ze hem hebben kunnen wegjagen, omdat hij schrik had van mensen.