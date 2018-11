Vreemd beeld bij de verkeerspolitie in Californië, want daar wandelde een beer zomaar het politiebureau binnen. Op beelden is te zien hoe de beer buiten rondloopt, en daarna op zijn achterste poten gaat staan om de deur open te doen. Eenmaal binnen ziet het dier meteen de snoepautomaten staan, maar een poging om iets te stelen zit er niet in. De beer loopt even later weer naar buiten, gevolgd door twee politieagenten.