Beer breekt tot drie keer toe in auto in

Een bewakingscamera van een bedrijf in de VS heeft een opmerkelijk tafereel vastgelegd. Tijdens een van de eerste sneeuwstormen in Boulder in Colorado, slaagde een beer er tot drie keer toe in om in te breken in een auto.

‘Red Van Workshop’ tweette de video die al snel werd opgepikt. “Nauwgezet in de manier waarop hij de deur opent, maar onverschillig in eraan te denken ze te sluiten.”

This occurred over the weekend at one of our Rocky Mountain contingent's houses. Delicate in the way he opens all the doors, brutal indifference in remembering to shut them . @nest #caughtonNestCam @dailycamera @KyleClark https://t.co/dZ1YmH8bmY