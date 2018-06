Baseballfan vangt bal... in haar beker bier!

Het is de droom van elke baseballfan: de bal vangen tijdens een wedstrijd. Maar deze vrouw had wel heel veel geluk: ze ving de bal in haar beker bier! En hoe beter vieren dan het pintje meteen ad fundum opdrinken, tot groot jolijt van de andere supporters.

De beelden werden gemaakt in San Diego (Californië) tijdens een wedstrijd tussen de San Diego Padres en de Atlanta Braves. Gabrielle DiMarco had het geluk om de bal te kunnen vangen. De video werd gedeeld via Twitter en werd al meer dan een miljoen keer bekeken. Helaas is er geen geluid bij de beelden.