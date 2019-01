De beelden vanop een tennistoernooi in Thailand gaan de wereld rond. Een kever lag in de weg van speelster Sabine Lisicki. Een aandachtig ballenmeisje had een wel erg doortastende oplossing.

Zonder aarzelen kwam ze toegesneld en met een snelle voetveeg doodde ze de kever en verwijderde hem van het veld. Lisicki reageerde verbaasd en iet wat geshockeerd.