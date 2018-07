In de zoo van het Amerikaanse Dallas mocht een babygorilla voor het eerst naar buiten. Dat levert heel schattige beelden op. Een naam heeft de baby nog niet, want het is nog onduidelijk of het een jongen of een meisje is.

De 22-jarige westerse laaglandgorilla Hope beviel op 25 juni. Nu is het moment eindelijk gekomen dat ze samen met haar jong naar buiten mag. Mama en kind stellen het gelukkig goed, want hun soort is met uitsterven bedreigd.