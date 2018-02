In Bulgarije zorgt het winterweer voor heel wat overlast. In het noorden van het land zijn er zelfs wegen afgesloten door de hevige sneeuwval. Heel wat vrachtwagens rijden zich daardoor ook vast. Gelukkig was er Ivaylo Mitev, hij trok de vrachtwagens met z’n auto uit de sneeuw.

Het filmpje waarop te zien is hoe Mitev de vrachtwagenchauffeurs helpt is intussen een hit op sociale media. En dat had hij zelf niet verwacht, maar hij zei wel dat hij blij is dat alles goed is afgelopen.