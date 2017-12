In Australië is 2018 al op gang geknald

Terwijl bij ons de champagnekurken nog even wachten met knallen, is het jaar 2018 op verschillende plaatsen al begonnen. Onder meer in Nieuw-Zeeland en Australië werd het nieuwe jaar al ingezet, met het traditionele vuurwerk.

De eersten die mochten klinken op het nieuwe jaar waren de inwoners van de eilandenstaat Samoa in de Stille Oceaan. Om 11.00 uur Belgische tijd ging in hoofdstad Apia het nieuwe jaar van start.

Ook in Nieuw-Zeeland en Australië ging het nieuwe jaar een pak vroeger van start. In de haven van Sydney verzamelden uren voor middernacht (14 uur Belgische tijd) al duizenden mensen voor het traditionele vuurwerk boven de beroemde opera.

De laatsten die de glazen mogen laten klinken, zijn de inwoners van het eiland Tutuila, dat deel uitmaakt van de eilandengroep Amerikaans-Samoa. Daar weerklinken pas maandag om 12.00 uur onze tijd de Happy New Years. Een uur later schiet op de eilanden Baker en Howland 2018 uit de startblokken. Veel flessen worden daar niet gekraakt. De mini-eilanden zijn immers onbewoond.