Spectaculaire beelden uit het San Juan Island National Historic Parc in Washington. Daar leek een vos van een heerlijk konijn te Kunnen genieten. Maar een arend gooide nog roet in het eten. The Circle of Life…

Op de beelden is te zien hoe de vos pronkt met een gevangen konijn. Maar een arend krijgt het tafereel in de mot en grijpt de vos, die blijft weigeren om het konijn te lossen. Uiteindelijk moet het dier toch zijn nederlaag toegeven en gaat de arend er met het konijn vandoor.