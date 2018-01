Alligators ademen met snuit door ijs

In een natuurpark in North Carolina, in de Verenigde Staten, proberen alligators in leven te blijven door hun snuit door gaten van een bevroren meer te stoppen. De VS wordt al een tijdje geteisterd door extreme wintertemperaturen.

Alligators zijn koudbloedige dieren. Dat wil zeggen dat ze hun lichaam zelf niet kunnen opwarmen. Wanneer het heel koud wordt, gaan ze in een soort winterslaap. Daarvoor moeten ze wel kunnen ademen.

Daarom hebben medewerkers van het natuurpark Shalotte River Swamp in Ocean Isle Beach gaten in het ijs van een vijver gemaakt. Zo kunnen de alligators hun snuit door het ijs stoppen en ademen. Als het ijs ontdooit, stijgt hun lichaamstemperatuur ook en ontwaken ze weer.

Sinds begin dit jaar zijn al achttien doden gevallen in de Verenigde Staten door de extreme kou. In North Carolina kwamen vier mensen om bij verkeersongevallen gelinkt aan de weersomstandigheden.