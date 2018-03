In het Antwerpse Kontich is een albinopad gevonden. Dat meldt de regionale televisiezender ATV. De vondst van het dier is zeer uitzonderlijk. Een medewerker van Natuurpunt kon het beestje vangen in de tuin. De roze kleur van het dier is veroorzaakt door het kleur van het bloed onder het weefsel. Albino’s missen namelijk een kleurpigment waardoor hun huid doorzichtig is.