Een Turkse agent is de held van de dag voor heel wat dierenvrienden. De agent sprong in een bevroren meer om een puppy te redden. Het beestje zat vast onder het ijs. De agent agent kon de puppy veilig aan land brengen, maar de hond was er wel slecht aan toe. Hij werd gereanimeerd en naar de dierenarts gebracht. Volgens de dokters zal hij volledig herstellen.